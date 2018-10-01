В посёлке под Кыштымом закрылся легкоатлетический сезон на Урале Автор: КР от Вчера, 17:29 Категория: Спорт 0 Автор фото: Анна Оводова По традиции сезон завершал осенний марафон «Путь к роднику». Его маршрут пролегал по живописным местам посёлка Слюдорудник. А старт и финиш были в спортивно-туристическом центре «Провинция». Во время марафона участники дважды пересекали границу двух частей света – сначала из Азии в Европу, а затем обратно. Всего было три дистанции: два, 21,2 и 42,2 километра. В марафоне приняли участие четыре легкоатлета из Кыштыма. А всего в Слюдорудник съехалось более 200 спортсменов. В забеге на 42,2 километра в своей возрастной категории 53-летний кыштымец Евгений Митюгов финишировал третьим, проиграв лидеру Эрику Хасанову из Екатеринбурга девять минут. Для участников марафона была организована экскурсия с основателем марафона «Путь к роднику» Леонидом Волоковым с посещением штолен заброшенного рудника по добыче слюды. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить