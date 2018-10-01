В посёлке под Кыштымом закрылся легкоатлетический сезон на Урале

Большое значение имеют и социальный статус человека, и размеры его кошелька

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Городская афиша

18 октября 2018 года

В физкультурно-спортивном комплексе состоится открытие межрегионального турнира по кикбоксингу «Звезда файтера». В соревновании примут участие более 150 спортсменов из Челябинской и Свердловской областей.

15:00

19 октября 2018 года

Во Дворце культуры «Победа» пройдёт оперетта Челябинского государственного театра оперы и балета им. М. Глинки – «Сильва». Телефон кассы ДК "Победа": 4-47-33.

18:00

20 октября 2018 года

На площади Карла Маркса состоится открытие чемпионата Челябинской области по ралли «Маяк». Гонка пройдёт по автомобильной дороге Кыштым – Слюдорудник – Большие Егусты.

16:00

21 октября 2018 года

Экскурсия по району Ближней Дачи с посещением австрийского дома, старинного парка и предприятия «Кыштымский лес». Сбор группы – на улице Освобождения Урала, 1 (остановка у городской больницы)

10:00

21 октября 2018 года

Экскурсия к затопленному карьеру, скалам «Чёртово городище», «Чёртов Зуб», «Каменный Янус», Крылья дракона. Сбор группы – на площади Карла Маркса. Подробности об организации поездки по телефону: 8-908-057-12-78 (Алла Алферова).

10:00

21 октября 2018 года

На Дальней Даче состоится городское соревнование по спортивному ориентированию «Осенний азимут».

12:00

24 октября 2018 года

В Народном доме (улица Театральная, 2) пройдёт концертная программа вокально-инструментального ансамбля «Шире круг» (г. Москва). Телефон кассы "Народного дома": 5-52-18.

18:00

26 октября 2018 года

У памятника танкистам-добровольцам (улица Ленина, 22) состоится торжественный митинг, посвящённый 75-й годовщине присвоения Уральскому Добровольческому танковому корпусу звания «Гвардейский». Будет представлена выставка из фондов кыштымского краеведческого музея, макеты стрелкового оружия, находки времён войны.

15:00

27 октября 2018 года

На берегу озера Тайги пройдёт соревнование по рыбной ловле на спиннинг с лодок. Сбор участников – на повороте направо после анбашской остановки.

10:00

27 октября 2018 года

В Народном доме (улица Театральная, 2) состоится зональный тур областного конкурса «Марафон талантов». Вход свободный.

11:00

27 октября 2018 года

В здании бывшей женской гимназии (улица Республики, 10 Б) пройдёт выставка «О, Керамика!». На стендах будут представлены посуда, вазы, декор для дома и украшения из фарфора, скульптурные композиции, настенные панно и современная инсталляция.

11:00

27 октября 2018 года

В физкультурно-спортивном комплексе (улица Малышева, 60) состоится областная показательная тренировка детско-юношеской спортивной школы «Инхело».

13:00

31 октября 2018 года

В Народном доме (улица Театральная, 2) пройдёт танцевальный вечер для старшего поколения «Под звуки духового оркестра». Телефон кассы "Народного дома": 5-52-18.

18:00