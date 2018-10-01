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В посёлке под Кыштымом закрылся легкоатлетический сезон на Урале

Автор: КР от Вчера, 17:29 Категория: Спорт

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Автор фото: Анна Оводова 

 

По традиции сезон завершал осенний марафон «Путь к роднику». Его маршрут пролегал по живописным местам посёлка Слюдорудник. А старт и финиш были в спортивно-туристическом центре «Провинция».

 

Во время марафона участники дважды пересекали границу двух частей света – сначала из Азии в Европу, а затем обратно. Всего было три дистанции: два, 21,2 и 42,2 километра.

 

В марафоне приняли участие четыре легкоатлета из Кыштыма. А всего в Слюдорудник съехалось более 200 спортсменов.

 

В забеге на 42,2 километра в своей возрастной категории 53-летний кыштымец Евгений Митюгов финишировал третьим, проиграв лидеру Эрику Хасанову из Екатеринбурга девять минут.

 

Для участников марафона была организована экскурсия с основателем марафона «Путь к роднику» Леонидом Волоковым с посещением штолен заброшенного рудника по добыче слюды.


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