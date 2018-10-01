Жителей Кыштыма приглашают на Осенний азимут

Автор: КР от Сегодня, 12:42 Категория: Спорт

В районе Дальней Дачи 21 октября пройдёт городское соревнование по спортивному ориентированию «Осенний азимут». Оно начнётся в 12 часов. Организатором мероприятия является станция юных туристов «Странник».

К участию допускаются все желающие. За час до начала ориентирования нужно зарегистрироваться на старте.

– Чтобы добраться до стартовой позиции, следует доехать до остановки, которая расположена перед Дальней Дачей, и пойти в сторону садов. От дороги до старта будет сделана разметка, – сообщила сайту «КР» педагог станции юных туристов «Странник» Юлия Халикова.

Участники получат карты с обозначенными контрольными пунктами. Пройдя по лесу, их нужно будет отметить за полтора часа, согласно возрастной категории. Детям до 13 лет достаточно пройти пять пунктов, подросткам до 15 лет – восемь, участникам до 17 лет – десять. Старшая категория, от 17 лет и старше, должна преодолеть все 13 пунктов.

По итогам соревнования победители получат грамоты и медали.