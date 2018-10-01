Жителей Кыштыма приглашают на Осенний азимут Автор: КР от Сегодня, 12:42 Категория: Спорт 0 В районе Дальней Дачи 21 октября пройдёт городское соревнование по спортивному ориентированию «Осенний азимут». Оно начнётся в 12 часов. Организатором мероприятия является станция юных туристов «Странник». К участию допускаются все желающие. За час до начала ориентирования нужно зарегистрироваться на старте. – Чтобы добраться до стартовой позиции, следует доехать до остановки, которая расположена перед Дальней Дачей, и пойти в сторону садов. От дороги до старта будет сделана разметка, – сообщила сайту «КР» педагог станции юных туристов «Странник» Юлия Халикова. Участники получат карты с обозначенными контрольными пунктами. Пройдя по лесу, их нужно будет отметить за полтора часа, согласно возрастной категории. Детям до 13 лет достаточно пройти пять пунктов, подросткам до 15 лет – восемь, участникам до 17 лет – десять. Старшая категория, от 17 лет и старше, должна преодолеть все 13 пунктов. По итогам соревнования победители получат грамоты и медали. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить