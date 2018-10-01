В Кыштым съедутся более 150 кикбоксёров Автор: КР от Вчера, 16:06 Категория: Спорт 0 В физкультурно-спортивном комплексе города Кыштыма состоится межрегиональный турнир по кикбоксингу «Звезда файтера», посвящённый воинам-интернационалистам. – На ринг выйдут более 150 спортсменов из Кыштыма, Снежинска, Златоуста, Челябинска, Южноуральска, Екатеринбурга, Каменск-Уральского, Первоуральска, Магнитогорска и других городов, – сообщил сайту «КР» основатель турнира, главный тренер кыштымского клуба единоборств «Сакура» Александр Тепляков. Организаторами соревнований являются управление по физической культуре, спорту и туризму Кыштымского городского округа и Федерация кикбоксинга Челябинской области. Открытие турнира «Звезда файтера» состоится в физкультурно-спортивном комплексе (улица Малышева, 60) 18 октября в 15 часов. Поединки будут проходить 19 и 20 октября. Начало в 11 часов. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить