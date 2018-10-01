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В Кыштым съедутся более 150 кикбоксёров

Автор: КР от Вчера, 16:06 Категория: Спорт

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В физкультурно-спортивном комплексе города Кыштыма состоится межрегиональный турнир по кикбоксингу «Звезда файтера», посвящённый воинам-интернационалистам.

 

– На ринг выйдут более 150 спортсменов из Кыштыма, Снежинска, Златоуста, Челябинска, Южноуральска, Екатеринбурга, Каменск-Уральского, Первоуральска, Магнитогорска и других городов, – сообщил сайту «КР» основатель турнира, главный тренер кыштымского клуба единоборств «Сакура» Александр Тепляков.

 

Организаторами соревнований являются управление по физической культуре, спорту и туризму Кыштымского городского округа и Федерация кикбоксинга Челябинской области.

 

Открытие турнира «Звезда файтера» состоится в физкультурно-спортивном комплексе (улица Малышева, 60) 18 октября в 15 часов.

 

Поединки будут проходить 19 и 20 октября. Начало в 11 часов.

 


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