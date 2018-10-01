Девятиклассница из Кыштыма стала серебряным призёром всероссийской гимназиады

Автор: КР от Вчера, 15:07 Категория: Спорт

Соревнования среди общеобразовательных учреждений России прошли в шестой раз. В город Орёл съехались 254 спортсмена из 16 регионов страны. С 27 по 30 сентября они приняли участие в 20 видах спорта.

Два часа назад команда Челябинской области по рукопашному бою вернулась на родную землю. С соревнований они привезли три золотые и три серебряные награды.

В составе сборной выступила и девятиклассница второй средней школы Кристина Бревенникова. В весе до 60 килограммов она выиграла восемь поединков и уступила лишь в финальном бое, завоевав серебряную медаль всероссийской гимназиады.

Кристина два с половиной года занимается в спортивном военно-патриотическом клубе «Гепард» под руководством Ильдара Ахматвалеева. Он же является старшим тренером сборной Челябинской области по рукопашному бою.

– Кристина в финальном поединке проиграла кандидатке в мастера спорта, причём всего один балл, – сказал сайту «КР» Ильдар Салимьянович. – У неё очень большие шансы в следующем году пройти отбор в сборную России для участия в Чемпионате мира по рукопашному бою, который пройдёт в Китае в 2020 году.

Кристина Бревенникова – двукратный бронзовый призёр первенства России по этому виду спорта.