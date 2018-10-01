Девятиклассница из Кыштыма стала серебряным призёром всероссийской гимназиады Автор: КР от Вчера, 15:07 Категория: Спорт 0 Соревнования среди общеобразовательных учреждений России прошли в шестой раз. В город Орёл съехались 254 спортсмена из 16 регионов страны. С 27 по 30 сентября они приняли участие в 20 видах спорта. Два часа назад команда Челябинской области по рукопашному бою вернулась на родную землю. С соревнований они привезли три золотые и три серебряные награды. В составе сборной выступила и девятиклассница второй средней школы Кристина Бревенникова. В весе до 60 килограммов она выиграла восемь поединков и уступила лишь в финальном бое, завоевав серебряную медаль всероссийской гимназиады. Кристина два с половиной года занимается в спортивном военно-патриотическом клубе «Гепард» под руководством Ильдара Ахматвалеева. Он же является старшим тренером сборной Челябинской области по рукопашному бою. – Кристина в финальном поединке проиграла кандидатке в мастера спорта, причём всего один балл, – сказал сайту «КР» Ильдар Салимьянович. – У неё очень большие шансы в следующем году пройти отбор в сборную России для участия в Чемпионате мира по рукопашному бою, который пройдёт в Китае в 2020 году. Кристина Бревенникова – двукратный бронзовый призёр первенства России по этому виду спорта. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить