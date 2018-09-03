Волейболистки из Кыштыма стали серебряными призёрами областных соревнований Автор: КР от Вчера, 12:10 Категория: Спорт 0 Они проходили в Челябинске. Женская команда детско-юношеской школы по волейболу 2006-2007 годов рождения стала одной из десяти принявших участие в первенстве области. По пять команд составили две подгруппы соревнований. В своей кыштымские волейболистки заняли второе место, выиграв у всех, кроме сверстниц из Челябинска. Выйдя в полуфинал они обыграли соперниц из Усть-Катава и Троицка. А в финале вновь сразились с Челябинскими волейболистками, уступив по партиям 0:2. – Конечно, если сравнивать уровень игры, то мы явно были не фавориты встречи. Но в то же время мы заняли места выше, чем команды из Озёрска и Магнитогорска, которые априори считаются сильнейшими, – сказала сайту «КР» тренер девочек Наталья Дайбова. – Для нас и этот результат уже просто отличный. Никто его не ожидал. В прошлом году из 12 команд мы стали всего лишь седьмыми. Помогли кыштымским девушкам и тренировки на летнем сборе, который прошёл в августе на территории детского лагеря «Радуга». Теперь волейболистки как серебряные призёры областных соревнований примут участие в первом зональном туре среди команд Уральского федерального округа, который пройдёт в декабре. На него съедутся финалисты из Челябинской, Тюменской и Свердловской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа. Кыштымские спортсменки последний раз принимали участие в таких соревнованиях пять лет назад, заняв тогда седьмое место. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить