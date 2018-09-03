Волейболистки из Кыштыма стали серебряными призёрами областных соревнований

Автор: КР от Вчера, 12:10 Категория: Спорт

Они проходили в Челябинске. Женская команда детско-юношеской школы по волейболу 2006-2007 годов рождения стала одной из десяти принявших участие в первенстве области.



По пять команд составили две подгруппы соревнований. В своей кыштымские волейболистки заняли второе место, выиграв у всех, кроме сверстниц из Челябинска. Выйдя в полуфинал они обыграли соперниц из Усть-Катава и Троицка. А в финале вновь сразились с Челябинскими волейболистками, уступив по партиям 0:2.



– Конечно, если сравнивать уровень игры, то мы явно были не фавориты встречи. Но в то же время мы заняли места выше, чем команды из Озёрска и Магнитогорска, которые априори считаются сильнейшими, – сказала сайту «КР» тренер девочек Наталья Дайбова. – Для нас и этот результат уже просто отличный. Никто его не ожидал. В прошлом году из 12 команд мы стали всего лишь седьмыми.



Помогли кыштымским девушкам и тренировки на летнем сборе, который прошёл в августе на территории детского лагеря «Радуга».



Теперь волейболистки как серебряные призёры областных соревнований примут участие в первом зональном туре среди команд Уральского федерального округа, который пройдёт в декабре. На него съедутся финалисты из Челябинской, Тюменской и Свердловской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа. Кыштымские спортсменки последний раз принимали участие в таких соревнованиях пять лет назад, заняв тогда седьмое место.