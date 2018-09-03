Для каратистов из Кыштыма новый учебный год начался с побед Автор: КР от Сегодня, 12:46 Категория: Спорт 0 Первое место во Всероссийских соревнованиях по каратэ "Малахитовый пояс" завоевал Иван Суровцев В минувшее выходные 19 спортсменов школы единоборств «Инхело» приняли участие во Всероссийских соревнованиях по каратэ «Малахитовый пояс». Они состоялись в Екатеринбурге и объединили более 700 каратистов из 15 регионов России. Состязания в столице Урала прошли по правилам Летних Олимпийских игр 2020 года. Они пройдут с 24 июля по 9 августа в столице Японии – Токио. Как сообщила сайту «КР» старший инструктор-методист детско-юношеской спортивной школы единоборств «Инхело» Марина Людиновскова, воспитанники тренеров Оксаны Суровцевой и Абдуллы Раджабова привезли с соревнований «Малахитовый пояс» четыре медали. Золото завоевал 13-летний Иван Суровцев, серебро – десятилетние Александра Мальцева и Елизавета Самоенко. Медаль с бронзовым отливом – у 11-летнего Савелия Чуличкова. Эти соревнования для спортсменов школы «Инхело» стали первыми в новом учебном году. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить