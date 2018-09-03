Для каратистов из Кыштыма новый учебный год начался с побед

Автор: КР от Сегодня, 12:46 Категория: Спорт

Первое место во Всероссийских соревнованиях по каратэ

"Малахитовый пояс" завоевал Иван Суровцев

В минувшее выходные 19 спортсменов школы единоборств «Инхело» приняли участие во Всероссийских соревнованиях по каратэ «Малахитовый пояс». Они состоялись в Екатеринбурге и объединили более 700 каратистов из 15 регионов России.

Состязания в столице Урала прошли по правилам Летних Олимпийских игр 2020 года. Они пройдут с 24 июля по 9 августа в столице Японии – Токио.

Как сообщила сайту «КР» старший инструктор-методист детско-юношеской спортивной школы единоборств «Инхело» Марина Людиновскова, воспитанники тренеров Оксаны Суровцевой и Абдуллы Раджабова привезли с соревнований «Малахитовый пояс» четыре медали.

Золото завоевал 13-летний Иван Суровцев, серебро – десятилетние Александра Мальцева и Елизавета Самоенко. Медаль с бронзовым отливом – у 11-летнего Савелия Чуличкова.

Эти соревнования для спортсменов школы «Инхело» стали первыми в новом учебном году.