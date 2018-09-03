В Кыштыме торжественно открыли ещё одну площадку для воркаута

Автор: КР от Сегодня, 16:03 Категория: Спорт

Сегодня на территории второй средней школы вице-президент Русской медной компании по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова, глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева и генеральный директор Кыштымского медеэлектролитного завода Андрей Кудрявцев в торжественной обстановке, перерезав красную ленту, открыли воркаут-площадку.

– Наша компания рада подарить уже вторую подобную площадку Кыштыму. В прошлом году мы установили её на территории первой школе. Надеемся сохранить динамику появления подобных спортивных сооружений и в последующие годы, – сказала сайту «КР» Анна Алексеевна. – Мы надеемся, что эта площадка станет местом привлечения к спорту всего района Нижнего Кыштыма. Видно, что у пришедших сегодня на открытие ребят глаза горят. Уже сейчас понятно, что воркаут-площадка будет среди молодёжи очень востребована.

Перед учениками второй школы после торжественной части выступили профессиональные спортсмены, занимающиеся уличной гимнастикой. Кроме того, каждый желающий мог принять участие в силовых конкурсах. В качестве призов дарили фирменные футболки с надписью «Workout» и браслеты на руку.

Президент второй школы, ученик 11б класса Никита Горбунов подал всем пример, – отжавшись на брусьях 40 раз – больше никто сделать не смог.

– Воркаутом я занимаюсь по вечерам. Поэтому рад установке такой площадки на территории родной школы, – сказал он сайту «КР». – Собираюсь продолжить и дальше заниматься уличными видами спорта. Надеюсь, ученики нашей школы не дадут этой площадке пустовать.