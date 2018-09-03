В Кыштыме торжественно открыли ещё одну площадку для воркаута Автор: КР от Сегодня, 16:03 Категория: Спорт +1 Сегодня на территории второй средней школы вице-президент Русской медной компании по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова, глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева и генеральный директор Кыштымского медеэлектролитного завода Андрей Кудрявцев в торжественной обстановке, перерезав красную ленту, открыли воркаут-площадку. – Наша компания рада подарить уже вторую подобную площадку Кыштыму. В прошлом году мы установили её на территории первой школе. Надеемся сохранить динамику появления подобных спортивных сооружений и в последующие годы, – сказала сайту «КР» Анна Алексеевна. – Мы надеемся, что эта площадка станет местом привлечения к спорту всего района Нижнего Кыштыма. Видно, что у пришедших сегодня на открытие ребят глаза горят. Уже сейчас понятно, что воркаут-площадка будет среди молодёжи очень востребована. Перед учениками второй школы после торжественной части выступили профессиональные спортсмены, занимающиеся уличной гимнастикой. Кроме того, каждый желающий мог принять участие в силовых конкурсах. В качестве призов дарили фирменные футболки с надписью «Workout» и браслеты на руку. Президент второй школы, ученик 11б класса Никита Горбунов подал всем пример, – отжавшись на брусьях 40 раз – больше никто сделать не смог. – Воркаутом я занимаюсь по вечерам. Поэтому рад установке такой площадки на территории родной школы, – сказал он сайту «КР». – Собираюсь продолжить и дальше заниматься уличными видами спорта. Надеюсь, ученики нашей школы не дадут этой площадке пустовать. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить