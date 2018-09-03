В Кыштыме легкоатлеты поднимались в гору бегом Автор: КР от Вчера, 16:25 Категория: Спорт 0 В прошедшую субботу на Сугомаке прошли областные соревнования между детско-юношескими спортивными школами и клубами любителей бега. В наш город приехали 182 спортсмена из Карабаша, Вишневогорска, Озёрска, Снежинска. – Кыштым представили не только легкоатлеты, к ним присоединились волейболисты, лыжники, – рассказала сайту «КР» директор детско-юношеской спортивной школы Людмила Штоль. – Перед участниками стояла задача – забежать на вершину горы и спуститься обратно. Ни один спортсмен не сошёл с дистанции. На финише всех угощали пряниками и чаем с лимоном. По итогам соревнований лучшей была признана команда Кыштыма. Из 30 возможных грамот 20 завоевали наши спортсмены. За победу боролись участники младшей группы от десяти лет и взрослые легкоатлеты старше 18 лет. Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить