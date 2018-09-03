В Кыштыме легкоатлеты поднимались в гору бегом

Автор: КР от Вчера, 16:25 Категория: Спорт

В прошедшую субботу на Сугомаке прошли областные соревнования между детско-юношескими спортивными школами и клубами любителей бега. В наш город приехали 182 спортсмена из Карабаша, Вишневогорска, Озёрска, Снежинска.

– Кыштым представили не только легкоатлеты, к ним присоединились волейболисты, лыжники, – рассказала сайту «КР» директор детско-юношеской спортивной школы Людмила Штоль. – Перед участниками стояла задача – забежать на вершину горы и спуститься обратно. Ни один спортсмен не сошёл с дистанции. На финише всех угощали пряниками и чаем с лимоном.

По итогам соревнований лучшей была признана команда Кыштыма. Из 30 возможных грамот 20 завоевали наши спортсмены. За победу боролись участники младшей группы от десяти лет и взрослые легкоатлеты старше 18 лет.