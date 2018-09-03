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Вчера в Кыштыме прошли показательные выступления спортсменов

Автор: КР от Вчера, 12:53 Категория: Спорт

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В физкультурно-спортивном комплексе состоялся праздник «День открытых дверей». На стадион вышли около 150 волейболистов, баскетболистов, футболистов, боксёров, каратистов, дзюдоистов, легкоатлетов, скалолазов и лыжников.

 

– Мы подготовили разминку, броски, акробатику, – рассказал сайту «КР» старший тренер отделения дзюдо школы единоборств «Инхело» Олег Барышников. – Челябинская область – сильнейшая в Европе по этому виду единоборства. Закономерность такова, что чем больше спортсменов представляет город на соревнованиях, тем легче конкурировать с другими регионами.

 

Жители Кыштыма ознакомились с двадцатью спортивными секциями, узнали подробности об условиях занятий. Зрителям даже разрешали попробовать свои силы на татами, но только в присутствии тренера.

 

Подробности – в пятничном выпуске газеты «Кыштымский рабочий».

 


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