Вчера в Кыштыме прошли показательные выступления спортсменов Автор: КР от Вчера, 12:53 Категория: Спорт 0 В физкультурно-спортивном комплексе состоялся праздник «День открытых дверей». На стадион вышли около 150 волейболистов, баскетболистов, футболистов, боксёров, каратистов, дзюдоистов, легкоатлетов, скалолазов и лыжников. – Мы подготовили разминку, броски, акробатику, – рассказал сайту «КР» старший тренер отделения дзюдо школы единоборств «Инхело» Олег Барышников. – Челябинская область – сильнейшая в Европе по этому виду единоборства. Закономерность такова, что чем больше спортсменов представляет город на соревнованиях, тем легче конкурировать с другими регионами. Жители Кыштыма ознакомились с двадцатью спортивными секциями, узнали подробности об условиях занятий. Зрителям даже разрешали попробовать свои силы на татами, но только в присутствии тренера. Подробности – в пятничном выпуске газеты «Кыштымский рабочий». Комментарии: Добавить Уважаемый посетитель. Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Ваше сообщение будет добавлено только после проверки модератором. Для добавления комментариев без ожидания модерации Войдите на сайт под своим логином или используйте Имя:* E-Mail: Комментарий: Введите код: * Добавить