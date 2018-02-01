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Лучший кинолог и лучший водолаз Челябинской области служат в Кыштыме

Автор: КР от Сегодня, 11:20 Категория: Общество

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Юрий Бегджиков на фото слева

 

По итогам 2017 года лучшим водолазом поисково-спасательной службы Челябинской области стал сотрудник кыштымского отряда Юрий Бегджиков. В ноябре он вместе со своими коллегами пять дней искал тела утонувших в Аргазинском водохранилище.

 

Напомним, тогда в полукилометре от берега перевернулась лодка. В ней было пять человек. На помощь к ним кинулись два рыбака – карабашские полицейские. Они подняли всех тонущих на свою лодку, но из-за перегруза судно опрокинулось. До берега доплыли лишь двое мужчин. Сотрудники полиции и ещё три человека утонули.

 

На счету у Бегджикова и другие сложные водолазные работы. Так, в мае прошлого года он нырял в холодные воды озера Аргаяш. Там, по показаниям «чёрных риэлторов», уже несколько лет сидевших в тюрьме, в 2013 году они утопили мужчину, привязав к его ногам гантели. Правда, труп так и не нашли.

 

Денис Дубино на фото слева

 

– Звание лучшего кинолога в нашей области получил Денис Дубино, – сказал сайту «КР» заместитель начальника кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области Семён Кузяев. – Он второй год воспитывает лабрадора по кличке Шанель. Прошлым летом собака прошла аттестацию и стала полноправным сотрудником.

 

Денис Дубино и лабрадор Шанель

 

В июле молодой спасатель вместе со своей породистой напарницей принял участие в сертификационных испытаниях кинологических расчётов службы МЧС России Уральского федерального округа в посёлке Новогорный. Там Шанель успешно прошла такие испытания, как проверка послушания и ловкости, поиск пострадавших в природной среде и в техногенном завале. Эти навыки четвероногой сотруднице пригодились и во время частых поисков заблудившихся в лесу грибников.

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