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В Кыштыме торговцев алкоголем ловят в сетях – социальных

Автор: КР от Сегодня, 12:37 Категория: Общество

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Теперь информацию о продаже спиртного из-под полы можно сообщить и через интернет. В социальной сети «ВКонтакте» специально создана страница межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский».

 

– В прошлом году в полицию неоднократно поступали обращения кыштымцев с жалобами на торговлю спиртными напитками в ночное время в магазинах, а также из квартир и частных домов, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. –  После проверок двум предпринимателям грозит приостановление лицензий на продажу спиртных напитков. Ещё 40 человек, продающих алкогольную продукцию на дому, привлечены к административной ответственности.

 

Нарушителям были выписаны штрафы на общую сумму 117 тысяч 500 рублей. Половина уже оплачена. За первый месяц этого года полицейские возбудили дела в отношении ещё четырёх подпольных торгашей. Материалы переданы в суд.

 

Информацию о торговых точках, в которых реализуют суррогаты или алкоголь без лицензии, продают спиртное после 23 часов или несовершеннолетним, можно сообщать по телефонам 8 (35151) 4-46-61, 02, 8-999-371-08-17 или через интернет.

 

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