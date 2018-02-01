В Кыштыме за неуплату штрафа за год отсидели до 15 суток три с лишним сотни человек

Автор: КР от Сегодня, 10:04 Категория: Общество

В прошлом году стражи порядка привлекли к административной ответственности за неуплату штрафа 459 жителей Кыштымского городского округа. Большинство, а это 362 человека, были арестованы до 15 суток. Ещё 97 кыштымцев по решению суда были наказаны штрафом в двукратном размере.

– Кроме того, неуплата штрафа в срок может повлечь ещё и обязательные работы до 50 часов, – сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Штраф необходимо оплачивать не позднее 60 дней со дня вступления постановления о его наложении. При этом рекомендуется сохранять квитанции.

Всего в 2017 году сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» выявили более 1300 административных правонарушений. По ним было взыскано около полумиллиона рублей.

Ещё более одного миллиона 200 тысяч рублей нарушители оплатят принудительно. Почти две тысячи соответствующих постановлений полицейские уже направили судебным приставам.