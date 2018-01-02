Жителей Кыштыма не только простят за незаконное хранение оружия, но им ещё и заплатят за него

Автор: КР от Сегодня, 10:26 Категория: Общество

В предстоящую пятницу в нашем городе начнётся профилактическое мероприятие «Оружие-2018». Оно продлится до 1 ноября. Жители Кыштымского городского округа могут добровольно сдать ружья, пистолеты и другие предметы вооружения в местный отдел полиции.

При этом их освободят от уголовной ответственности за незаконное хранение оружия, которая предполагает до четырёх лет лишения свободы. Кроме того, им полагается ещё и денежное вознаграждение. На эти цели правительством Челябинской области выделен один миллион 200 тысяч рублей.

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции, в прошлом году жители нашего города сдали 31 единицу оружия, в том числе семь единиц гладкоствольного, десять – газового, три – травматического и одно самодельное стреляющее устройство. В профилактическом мероприятии приняло участие 19 человек. В общей сложности им выплачено 54 тысячи рублей.

Такая акция проводится на Южном Урале с 2000 года при поддержке губернатора и правительства Челябинской области.