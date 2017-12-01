В Кыштыме варвары разрушили новогоднюю сказку на набережной у Народного дома

Автор: КР от Вчера, 16:28 Категория: Общество

Вчера работники муниципального предприятия «Дорсервис» установили на Верхне-Кыштымском пруду возле Народного дома сосну, предоставленную Кыштымским лесом. Пушистую красавицу нарядили игрушками, которые специально к Новому году делали кыштымкие школьники.

Сегодня утром во время объезда города директор Дорсервиса Владимир Костин обнаружил, что все игрушки с ёлки сорваны, да и на самом дереве негодяи вдоволь наглумились.

– Какое у наших работников может быть желание после такого вандализма всё заново восстанавливать? – возмущается Владимир Александрович. – В многоквартирном доме № 4 на улице Освобождения Урала, где располагается детская поликлиника, много семей с детьми. Местные жители сами расчистили на пруду каток для детей, а глава округа попросила нас установить там ель. И тут такое… Я распорядился убрать всё, что осталось от новогодней сказки на набережной.

Сейчас на месте сосны одиноко возвышается невысокий пенёк.