Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » В Кыштыме варвары разрушили новогоднюю сказку на набережной у Народного дома

В Кыштыме варвары разрушили новогоднюю сказку на набережной у Народного дома

Автор: КР от Вчера, 16:28 Категория: Общество

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Вчера работники муниципального предприятия «Дорсервис» установили на Верхне-Кыштымском пруду возле Народного дома сосну, предоставленную Кыштымским лесом. Пушистую красавицу нарядили игрушками, которые специально к Новому году делали кыштымкие школьники.

 

Сегодня утром во время объезда города директор Дорсервиса Владимир Костин обнаружил, что все игрушки с ёлки сорваны, да и на самом дереве негодяи вдоволь наглумились.

 

– Какое у наших работников может быть желание после такого вандализма всё заново восстанавливать? – возмущается Владимир Александрович. – В многоквартирном доме № 4 на улице Освобождения Урала, где располагается детская поликлиника, много семей с детьми. Местные жители сами расчистили на пруду каток для детей, а глава округа попросила нас установить там ель. И тут такое… Я распорядился убрать всё, что осталось от новогодней сказки на набережной.

 

Сейчас на месте сосны одиноко возвышается невысокий пенёк.

 

Хотите получать самые свежие новости?
Подпишитесь на наш канал в Telegram

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter