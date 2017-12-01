В Кыштыме выберут самую умную собаку

Автор: КР от Сегодня, 13:01 Категория: Общество

Символом будущего года станет лучший друг человека. И именно в его честь редакция газеты «Кыштымский рабочий» объявляет фотоконкурс.

Известно, что первыми, кого приручил человеческий род, были собаки. По наиболее распространённой версии, 10-15 тысяч лет назад к людям прибились волки. Они-то и стали прародителями современных домашних псов, которые обладают не только такими невероятными качествами, как преданность и верность. Они нередко поражают нас ещё и своим интеллектом.

Канадские учёные выяснили, что среднестатистическая собака знает 165 слов – столько же, сколько двухлетний ребёнок. Кроме того, она умеет считать до пяти. Не чужды ей и такие эмоции, как радость, злость и отвращение. А вот чувство вины, говорят, совсем неведомо.

Рейтинг самых умных собак, составленный всё теми же учёными, возглавляют представители пастушьей породы бордер-колли. На втором месте (не удивляйтесь!) – пудели. Замыкают тройку умников немецкие овчарки.

С мнением канадцев кыштымцы, конечно, могут не согласиться. И наверняка будут правы. Доказать свою правоту можно в предлагаемом конкурсе.

Чтобы принять в нём участие, конкурсантам необходимо продемонстрировать фотографии своих любимых питомцев. На снимках они должны быть запечатлены за каким-то интересным занятием. С детьми, с хозяевами – как угодно и где угодно. Главное – креативность!

Обязательное условие – сопроводительный текст о повадках, манерах, плохих, и не очень, забавных случаях. Итоги станут известны в конце января. Но конкурсные работы начнут публиковаться уже в этом декабре, на полноцветных полосах газеты.

Участником конкурса может стать как взрослый, так и ребёнок. Победителей ждут награды для их питомцев – собачьи лакомства, игрушки и ошейники.

Фотографии с текстовкой о повадках питомцев или интересных случаях, связанных с ними, можно прислать на электронный ящик kysrab@kr74.ru, принести в редакцию: площадь К. Маркса, 1, второй этаж или разместить в специальных фотоальбомах на страницах газеты «Кыштымский рабочий» в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники» или «Фейсбук».