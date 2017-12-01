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Сувениры из Кыштыма стали одними из лучших на Урале

Автор: КР от Вчера, 12:00 Категория: Общество

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Несмотря на сильный снегопад, девятого декабря в Златоусте состоялся конкурс «Уральский туристический сувенир». Из-за непогоды участники  добирались до места проведения по несколько часов. Организаторам пришлось перенести официальное открытие мероприятия на один час.

Как сообщила сайту «КР» директор центра развития туризма Кыштымского городского округа Алина Шмарина, в конкурсе приняли участие умельцы из Челябинской и Свердловской областей, были заявлены более 150 работ в семи номинациях. 


Отличились две кыштымские мастерицы, которые представляли наш город на этом конкурсе. Мария Мосеева получила второе место в номинации «Сувенир-игрушка», представив куклу-ёлочку. Ольга Шматова  –  заняла второе место в номинации «Гастрономический сувенир» за сладкий новогодний календарь.

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