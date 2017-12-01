Кыштым присоединился к общероссийскому дню приёма граждан

Автор: КР от Вчера, 10:56 Категория: Общество

Сегодня, начиная с полудня и до восьми вечера, любой желающий может в порядке живой очереди попасть на приём к главе Кыштымского городского округа Людмиле Шеболаевой.

Но, как сказала сайту «КР» начальник отдела по работе с обращениями граждан Юлия Устинова, предварительно уже записались на встречу с главой восемь человек. Особого ажиотажа среди кыштымцев не наблюдается потому, что Людмила Шеболаева регулярно ведёт приём граждан – в первый и третий понедельник каждого месяца. Кроме того, каждый последний четверг месяца она отвечает на звонки жителей округа в редакции газеты «Кыштымский рабочий».

Первый общероссийский день приёма граждан состоялся 12 декабря 2013 года по поручению президента Российской Федерации. Преимущество такого формата в том, что любой гражданин может получить ответ на свой вопрос в режиме одного окна.

Например, если его проблема не входит в компетенцию администрации Кыштымского городского округа, её специалисты с помощью видеосвязи могут позвонить в то или иное ведомство не только Челябинской области, но и других регионов нашей страны.

Кроме того, сегодня с 12 до 20 часов приём будут вести и руководители таких государственных структур, как полиция, следственный отдел, прокуратура, Пенсионный фонд и другие.