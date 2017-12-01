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В Кыштыме подсчитали деньги, собранные для детей-инвалидов

Автор: КР от Сегодня, 11:02 Категория: Общество

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Сбор средств для маленьких кыштымцев, страдающих тяжёлыми заболеваниями, был объявлен на прошлой неделе. За это время в Кыштыме прошли два благотворительных спектакля. Вчера в ДК металлургов детский образцовый театр игры «Мираж» представлял постановку «Сказка о попе и работнике его Балде», а 1 декабря во Дворце культуры «Победа» озёрский театр кукол выступил со спектаклем «Новая рэпка».

 

–  Благодаря этому удалось собрать более 55 тысяч рублей, – сказала сайту «КР» начальник управления по работе с общественными организациями и молодёжью Марина Трегубова. – Ещё около 27 тысяч рублей собрали организации и учреждения.

 

Среди благотворителей – администрация Кыштымского городского округа, редакция газеты «Кыштымский рабочий», налоговая служба, управление социальной защиты населения, физкультурно-спортивный комплекс, управление по делам образования, Дом детского творчества, универмаг, Челиндбанк и студенты и преподаватели местного филиала Южно-Уральского государственного колледжа.

 

Все собранные средства будут переданы семи детям. Ещё двоим помогут радиозавод и Кыштымский медеэлектролитный завод – на этих предприятиях трудятся их родители. Всего в местном обществе инвалидов 120 детей.

 

 Акция продолжится до конца декабря. Опустить деньги в специальные ящики можно в храме Рождества Христова на улице Ленина, 22 и в кабинете 309 администрации Кыштымского городского округа на площади Карла Маркса, 1.

 

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