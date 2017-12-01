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В Кыштыме отблагодарили лучших волонтёров

Автор: КР от Сегодня, 12:57 Категория: Общество

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Вчера в Кыштыме отметили Международный день волонтёров. Как сказала сайту «КР» начальник отдела по делам молодёжи администрации Кыштымского городского округа Анастасия Табакова, 20 человек были удостоены благодарности главы округа с присвоением звания «Лучший волонтёр Кыштымского городского округа». Среди них и работающие, и студенты, ишкольники. Их волонтёрский стаж превышает три года.


В Кыштыме волонтёрство как движение зародилось более 10 лет назад. С каждым годом ряды добровольцев, готовых бескорыстно оказать помощь,  пополняются. Они участвуют и в проведении различного рода масштабных мероприятиях города, и в облагораживании территорий, и в различных акциях. Но появились и новые направления  – медиа-волонтёрство и корпоративное волонтёрство.

 

В этом году с участием добровольных помощников в Кыштыме прошли акции «Вахта памяти», «Георгиевская лента», «Свеча памяти», «День народного единства», «Вечный полк» и многие другие. Впервые проводилась акции «Крым – Кыштым!».

 

Также наши волонтёры успешно представили свои экологические проекты на VII областном форуме «Молодёжь за экологию и культуру», где стали призёрами. Они участвовали в организации  первого электорального форума активной молодёжи «Полемика»и форума Уральского федерального округа «Утро».

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