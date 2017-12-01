В посёлке Тайгинка сегодня установят новогоднюю ель, которая даже выше, чем в Кыштыме

Автор: КР от Сегодня, 10:26 Категория: Общество

Сегодня в посёлке Тайгинка установят пушистую красавицу. Это подарок землякам от жителя этого же посёлка, пенсионера Вениамина Киприянова.

– Ель очень красивая и высокая, – сказал сайту «КР» начальник управления по обеспечению жизнедеятельности посёлков Кыштымского городского округа Николай Стуков. – Она даже выше, чем у ДК «Победа»!

Технику для доставки ели на площадь к поселковому Дому культуры ежегодно предоставляет Тайгинский ГОК. А местный предприниматель Юрий Чуйкин безвозмездно выделяет бригаду, чтобы спилить и установить главный атрибут новогоднего праздника.

Для ёлки уже готовы гирлянды и часть украшений. Кроме того, администрация посёлка объявила конкурс среди школьников на изготовление ёлочных игрушек. Самый яркие, красивые и прочные будут красоваться на главной ели тайгинцев.