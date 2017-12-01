В Кыштыме ветеринары бьют тревогу: владельцы домашнего скота массово игнорируют прививки

Автор: КР от Вчера, 11:38 Категория: Общество

Во время действия ноябрьского карантина, связанного со вспышкой африканской чумы свиней в Чебаркульском районе, кыштымские айболиты провели массовую вакцинацию этих животных в нашем городе и его посёлках.

– За три недели мы привили около 550 голов, и это притом, что официально мы знали о существовании лишь 150 свиней – тех, чьи владельцы уже обращались в ветстанцию, – сказала сайту «КР» ветврач Марина Казакова. – А сколько на самом деле крупного и мелкого рогатого скота, мы впервые узнали во время подворового обхода!

Получается, если бы не карантин, четыре сотни свиней так и рисковали бы заразиться чумой. Их хозяева, в большинстве своём, считают, что раз они не выпускают их из сараев, то и заразиться они не могут. Но ветеринары точно знают: вирус можно подхватить и через корм, и через подстилку.

Прививать поросят жизненно необходимо. Делать это нужно на 45-й день после их рождения, а затем ещё спустя месяц.

То же самое касается коров и коз. На учёте в ветеринарной станции не более 110 бурёнок, а по факту их в Кыштымском городском округе гораздо больше. Это значит, что каждая непроверенная доктором бурёнка может быть переносчиком таких заразных заболеваний, как бруцеллёз, лейкоз и даже туберкулёз.

– Но ведь люди ещё и домашнее молоко без опаски покупают! – удивляется Марина Владимировна. – Сомневаюсь, что все готовы его кипятить в течение получаса-часа. Конечно, вирусы такая термообработка убьёт, но не останется и никаких полезных веществ.

Ветеринары недоумевают – животноводам предлагается грошовое обследование (меньше ста рублей в год за голову), а они его игнорируют. Хотя были времена, когда в очередь выстраивались.

Своевременная вакцинация важна и для кошек, и для собак. Им прививки от бешенства можно поставить во вторник, 5 декабря, с 8:30 до 16:30 на улице Механической, 23. Телефон для справок 8 (35151) 4-32-47.