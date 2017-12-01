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В Кыштыме директору управляющей компании изменили уголовную статью

Автор: КР от Вчера, 09:54 Категория: Общество

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Речь идёт о Николае Дубынине, директоре одной из крупнейших в Кыштыме управляющих компаний – «УЖХ».

 

Как уже сообщалось на нашем сайте, он был задержан в октябре по подозрению в мошенничестве. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца – до 12 декабря.

 

Изначально следственный отдел полиции возбудил в отношении Дубынина уголовное дело по статье «Мошенничество», и подозреваемому грозило до десяти лет лишения свободы.

 

Напомним, по данным сайта Главного управления МВД России по Челябинской области, сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции вместе с коллегами из межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» установили, что управляющая компания, взимая с населения плату за тепло, с ресурсоснабжающей организацией рассчитывалась не в полном объёме.

 

В официальном пресс-релизе указывается, что директор УЖХ обналичивал деньги через созданную для этих целей фирму, похитив в общей сложности 12 миллионов 100 тысяч рублей.

 

Как сказал сайту «КР» адвокат Дубынина Константин Журавлёв, недавно статья «Мошенничество» была переквалифицирована на статью 160 Уголовного кодекса – «Присвоение или растрата». Максимальная санкция данной статьи – до шести лет лишения свободы.

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