В Кыштыме директору управляющей компании изменили уголовную статью
Автор: КР от Вчера, 09:54 Категория: Общество
Речь идёт о Николае Дубынине, директоре одной из крупнейших в Кыштыме управляющих компаний – «УЖХ».
Как уже сообщалось на нашем сайте, он был задержан в октябре по подозрению в мошенничестве. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца – до 12 декабря.
Изначально следственный отдел полиции возбудил в отношении Дубынина уголовное дело по статье «Мошенничество», и подозреваемому грозило до десяти лет лишения свободы.
Напомним, по данным сайта Главного управления МВД России по Челябинской области, сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции вместе с коллегами из межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» установили, что управляющая компания, взимая с населения плату за тепло, с ресурсоснабжающей организацией рассчитывалась не в полном объёме.
В официальном пресс-релизе указывается, что директор УЖХ обналичивал деньги через созданную для этих целей фирму, похитив в общей сложности 12 миллионов 100 тысяч рублей.
Как сказал сайту «КР» адвокат Дубынина Константин Журавлёв, недавно статья «Мошенничество» была переквалифицирована на статью 160 Уголовного кодекса – «Присвоение или растрата». Максимальная санкция данной статьи – до шести лет лишения свободы.