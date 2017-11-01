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Уроженец Кыштыма, Герой России Олег Касков стал лауреатом премии «Светлое прошлое»

Автор: КР от Сегодня, 09:46 Категория: Общество

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Эта премия, ставшая брендом Челябинской области, вручается известным южноуральцам, ныне живущим в других регионах. За 13 лет награду получили 117 человек. Автором идеи стал народный артист России Олег Митяев.

 

Очередная торжественная церемония вручения народной премии «Светлое прошлое» состоится 21 января в  Челябинском государственном академическом театре драмы имени Наума Орлова. Среди 15 лауреатов есть имя и уроженца нашего города.

 

Статуэтку «Кентавр с цветком в груди» авторства Эрнста Неизвестного получит танкист, полковник запаса, ветеран боевых действий в Чечне,  Герой Российской Федерации Олег Касков. Сейчас он живёт в Екатеринбурге.  

 

Среди будущих обладателей премии – актёр театра и кино Александр Паль, главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская и имиджмейкер и парикмахер Рустам Мирасов.

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