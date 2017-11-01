Уроженец Кыштыма, Герой России Олег Касков стал лауреатом премии «Светлое прошлое»
Автор: КР от Сегодня, 09:46 Категория: Общество
Эта премия, ставшая брендом Челябинской области, вручается известным южноуральцам, ныне живущим в других регионах. За 13 лет награду получили 117 человек. Автором идеи стал народный артист России Олег Митяев.
Очередная торжественная церемония вручения народной премии «Светлое прошлое» состоится 21 января в Челябинском государственном академическом театре драмы имени Наума Орлова. Среди 15 лауреатов есть имя и уроженца нашего города.
Статуэтку «Кентавр с цветком в груди» авторства Эрнста Неизвестного получит танкист, полковник запаса, ветеран боевых действий в Чечне, Герой Российской Федерации Олег Касков. Сейчас он живёт в Екатеринбурге.
Среди будущих обладателей премии – актёр театра и кино Александр Паль, главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская и имиджмейкер и парикмахер Рустам Мирасов.