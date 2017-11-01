Жителям Кыштыма предлагают выбрать главное событие уходящего года

Автор: КР от Сегодня, 09:26 Категория: Общество

На сайте администрации Кыштымского городского округа и в социальной сети ВКонтакте – https://vk.com/club132349963 размещён опрос «Итоги года», в котором может принять участие любой житель нашего округа.

Как сказала сайту «КР» начальник управления организационно-контрольной работы администрации Наталья Панова, в ТОП-10 попали самые яркие и значимые события уходящего года. Это издание книги «Прогулки по Кыштыму», празднование Дня города, благоустройство набережной на берегу Верхне-Кыштымского пруда, завершение ремонта Народного дома, реконструкция мемориала памяти «Вечный огонь», первый фестиваль военных оркестров «Фанфары Кыштыма», благоустройство дворов по программе «Городская среда», присвоение статуса детям погибших участников Великой Отечественной войны, первый международный фестиваль духовной музыки и звуковая инсталляция из кыштымской меди в усадьбе Демидовых.

Только за вчерашний день за главное событие 2017 года проголосовали 128 человек. С результатом в 57 голосов пока лидирует благоустройство набережной. На втором месте – 21 голос – завершение ремонта Народного дома. На третьем месте – празднование Дня города. Это событие посчитали главным 11 респондентов.

Принять участие в опросе можно до предстоящей пятницы, 1 декабря.