Полицейские Кыштыма намерены выдворить за пределы России четверых мигрантов

Автор: КР от Сегодня, 11:11 Категория: Общество

Фото пресс-службы полиции.

В Кыштыме подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия «Район». Оно проводится на территории нашего округа один раз в месяц и нацелено на выявление преступлений и правонарушений.

В конце прошлой недели в рейдовом мероприятии «Район» было задействовано 97 полицейских. В нём также приняли участие представители частных охранных предприятий, народные дружины, судебные приставы, лесничие, работники отдела помощи семьи и детям. Всего – 132 человека.

Инспекторы по делам несовершеннолетних полиции составили административный протокол на продавца одного из продуктовых магазинов на улице Дёмина. Женщина отпустила алкоголь 16-летнему подростку. Теперь продавцу придётся заплатить штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

За нарушение миграционного законодательства четверых уроженцев Таджикистана и Казахстана со дня на день выдворят за пределы России.

Впервые в рамках операции «Район» в опорном пункте полиции на улице К. Либкнехта, 131, провели совместный приём граждан глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева и начальник межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский», подполковник полиции Юрий Добрецкий. Вечером в течение часа к ним обратились шесть человек. Кыштымцы жаловались на недобросовестную, по их мнению, работу управляющих компаний и грубое обращение со стороны участковых уполномоченных. Поступило одно сообщение о преступлении в сфере незаконного оборота наркотиков. По данному факту уже проводится оперативная проверка.