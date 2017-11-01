Житель одного из посёлков под Кыштымом с риском для своей жизни вынес соседа из огня

Автор: КР от Сегодня, 15:40 Категория: Общество

Вчера первый заместитель главы Кыштымского городского округа Пётр Мошкин вручил жителю посёлка Косой мост Шамилю Сарваритдинову почётную грамоту главы округа за спасение человека на пожаре.

Как сказал сайту «КР» начальник пожарной части № 38 Андрей Раскостов, 21 октября в половине шестого утра в посёлке Косой мост загорелся один из частных домов. Житель этого же посёлка Шамиль Сарваритдинов вызвал пожарных, а сам, рискуя собственной жизнью, зашёл в охваченный огнём дом и обнаружил своего соседа в комнате на полу. Тот уже успел надышаться угарным газом и не смог самостоятельно выйти на улицу.

– Шамиль Баянович вытащил пострадавшего из задымлённого жилища и отнёс к себе домой, где оказал ему первую помощь, – говорит Раскостов. – После этого он отключил электричество во всём посёлке и встретил прибывших на место пожарных. Только благодаря грамотным и своевременным действиям Сарваритдинова удалось спасти человеческую жизнь и избежать тяжёлых последствий пожара.