В Кыштыме пройдёт щедрый вторник

Автор: КР от Вчера, 15:07 Категория: Общество

В этом году международный день благотворительности «Щедрый вторник» будет отмечаться в нашей стране во второй раз. В более чем ста странах мира 28 ноября пройдут благотворительные акции.

В Кыштыме специалисты Центра развития туризма совместно с педагогами станции юных туристов «Странник» проведут бесплатную экскурсию в доме заводчика Дружинина на улице Садовой, 2.

– Её участниками станут кыштымские дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации или в социально опасном положении, – сказала сайту «КР» директор Центра Алина Шмарина. – Помимо экскурсии, их ждёт чаепитие.

К международной благотворительной акции приурочена и экскурсия «Люди Слюдяной горы» по экологической тропе в районе спортивно-туристического центра «Провинция» в посёлке Слюдоруднике.

Стоимость экскурсии – 50 рублей, но при желании каждый может заплатить и больше. Все собранные деньги получат социально незащищённые жители Слюдорудника.

За час-полтора туристы пройдёт путь от слюды к кварцу, посетят старинные штольни, полюбуются видом окрестностей с обзорной площадки и посетят музей горного дела.

Экскурсия начнётся в 13 часов в субботу, 25 ноября у входа на экологическую тропу, что в районе остановки в дальней части Слюдорудника. На неё необходимо предварительно записаться по телефону 8-908-580-81-44.