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В Кыштыме началась заготовка лесных красавиц для ёлочных базаров

Автор: КР от Вчера, 16:36 Категория: Общество

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Кыштымский лес уже приступил к заготовке главных атрибутов Нового года – живых хвойных деревьев. Всего их планируется запасти 800 штук – 500 сосен и 300 елей и пихт. Их них 600 лесных красавиц планируется реализовать в Кыштыме, остальные – в Карабаше.

                          

Как сказал сайту «КР» директор ООО «Кыштымский лес» Александр Батин, начиная с 15 декабря жители нашего города смогут выбрать лесную красавицу возле торгового центра «Фаэтон» на улице Карла Либкнехта, в центре на площади перед зданием Ростелекома и возле торгового центра «Радуга» у ДК «Победа».

 

Цены на хвойные деревья останутся на уровне прошлого года. Ели и сосны высотой до трёх метров будут стоить не дороже 250-300 рублей, пихты – от 500 рублей.

 

– Традиционно несколько елей высотой от восьми до десяти метров нам заказывают организации города Челябинска для проведения детских утренников, – говорит Батин. – В этом году мы должны заготовить для челябинцев три ёлки. Стоимость каждой – 20 тысяч рублей.

 

Лесники предупреждают: при покупке новогодней ёлки не забывайте брать у продавца чек. Это поможет избежать неприятностей. Если вдруг полиция остановит вас с хвойным деревом, а вы не сможете доказать законность его приобретения, придётся заплатить штраф в размере от 3000 до 4000 рублей. Помимо этого взыскивается ещё и причинённый ущерб за само дерево.

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