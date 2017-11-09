В Кыштыме состоится встреча с фотографом-альпинистом

Автор: КР от 9-11-2017, 16:41 Категория: Общество

Кыштымский фотоклуб пригласил в наш город промышленного альпиниста и любителя путешествий челябинца Александра Грехова. Он не просто посещает заброшенные здания и заводы, старинные шахты и штольни, но и постоянно фотографирует их.

В Кыштыме он расскажет о своём необычном увлечении и продемонстрирует свои работы. Эта встреча будет особо интересна фотографам, туристам, краеведам.

Фото Александра Грехова

Александр Грехов будет ждать кыштымцев в субботу, 18 ноября, в 14 часов в центральной городской библиотеке им. Б. Е. Швейкина. Участие во встрече бесплатное.