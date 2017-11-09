Жителей Кыштыма призывают отказаться от домашней свинины в связи с африканской чумой

Автор: КР от 9-11-2017, 11:21 Категория: Общество

В посёлке Тимирязевском Чебаркульского района зафиксирована вспышка африканской чумы свиней. Всё началось с того, что на одном из частных подворий стали один за другим гибнуть эти животные. По предварительной версии, смертельный вирус они подхватили из пищевых отходов, поставляемых из воинской части посёлка Шагол под Челябинском. Продукты в эту часть поставляет организация «Общепит».

Всё поголовье свиней в Тимирязевском было уничтожено. Речь идёт о 302 животных. Их владельцам полагается денежная компенсация. В соответствии с распоряжением правительства Челябинской области № 714-рп от 4 ноября этого года «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней» в этом посёлке объявлен режим ЧС, там работают круглосуточные санитарные посты.

Кыштым, как и ещё 15 муниципалитетов Челябинской области, попал во вторую угрожаемую зону. В связи с этим в администрации Кыштымского городского округа создана специальная комиссия. Работники ветеринарной станции проводят массовую вакцинацию свиней. С начала недели они уже привили 227 домашних животных – 87 в посёлках Южная Кузнечиха и Северный, 44 – в Слюдоруднике и Тайгинке и ещё 96 – в Кыштыме.

На время действия карантина, который может продлиться около двух месяцев, не рекомендуется покупать свинину у владельцев личных подсобных хозяйств и с убойных площадок.

Что касается рынков и торговых сетей, то там должно продаваться мясо только от проверенных поставщиков, имеющих высокую – третью или четвёртую – степень зооветеринарной защиты. К таковым в Челябинской области относятся лишь четыре предприятия – «Ариант», «Ромкор», свинокомплекс «Родниковский» группы компаний «Здоровая ферма» и «Равис». Вчера на совещании в администрации округа об этом были оповещены владельцы кыштымских рынков. Сегодня такая же информация будет доведена до представителей магазинов и общепита.

Вирус африканской чумы очень живуч. В инфицированных свинарниках он сохраняется не менее трёх месяцев, в почве – до четырёх месяцев, в домашних холодильниках, а также в мясе и копчёностях – в течение шести лет. Носителями этого вируса могут быть как сами свиньи, в том числе и дикие кабаны, так и другие домашние животные и даже человек. Инфекцию на нашу территорию может занести любой автомобиль, проехавший по заражённой местности.

– Свиноводам следует в первую очередь сообщить в ветеринарную станцию по телефону 8 (35151) 4-32-47 о количестве голов на его подворье, – сказала сайту «КР» заведующая ветеринарным отделом ветстанции Таскира Султанова. – После этого наши специалисты поставят свиньям бесплатные вакцины от классической чумы – прививки от африканской на сегодня не существует.

Как минимум до начала января не рекомендуется выпускать свиней из сараев, дабы исключить их контакт с другими животными. Пищевые отходы, как и комбикорма, необходимо проваривать при температуре 70 градусов в течение получаса после закипания.

В случае появления у свиней таких признаков заболевания, как повышение температуры до 42 градусов, одышка, кашель, рвота, параличи задних конечностей, выделения из носа и глаз, красно-фиолетовые пятна на внутренней поверхности бёдер, животе, шее, у основания ушей, или при внезапной гибели животных, нужно немедленно позвонить по телефонам 8 (35151) 4-11-12 или 112.

За сокрытие информации такого рода можно попасть под административную или уголовную ответственность.