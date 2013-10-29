В Кыштыме КМЭЗ выполнил просьбу жителей пятиэтажек

Автор: КР от Вчера, 14:54 Категория: Общество

Кыштымский медеэлектролитный завод выделил 15 тонн отсева на выравнивание хоккейной коробки во дворе трёх пятиэтажек на улице Интернационала: 91, 95а и 101а. С такой просьбой к руководству предприятия обратился мастер цеха производства медной катанки Алексей Харламов.

– Я ещё ребёнком встал на коньки на этом катке, а мой брат, которому сейчас 44 года, пацаном гонял на нём шайбу, – сказал сайту «КР» инициативный заводчанин. – Как и в те времена, жители Нижнего до сих пор каждый год сами заливают здесь лёд водой из бойлера 91-го дома.

Однако изначально коробку установили на неровной поверхности, и на заливку льда приходилось тратить немало воды. Поэтому когда грузовик перед недавними трёхдневными выходными подвёз к ней целую кучу отсева, любители дворового хоккея тут же засучили рукава.

Два дня бригада из жителей близлежащих домов под руководством Виталия Болотова разбрасывала строительный материал по углублениям и ямам. Как результат – почти идеальная основа для будущего катка.