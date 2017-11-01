Полицейские Кыштыма проникнут на чердаки и в подвалы в поисках бродяг

Автор: КР от Сегодня, 12:55 Категория: Общество

А ещё в течение трёх дней, начиная с сегодняшнего, специально созданные группы обследуют леса, дачи и сады и заброшенные здания. Они будут разыскивать лиц без определённого места жительства.

Каждого найденного бомжа сфотографируют, снимут отпечатки его пальцев, а затем выяснят, не скрываются ли они от суда и следствия. Также таких людей проверят по специальным базам, где содержится информация о без вести пропавших.

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, ещё одной целью оперативно-профилактического мероприятия «БОМЖ» станет профилактика бродяжничества.

Все, кто владеет какой-либо информацией о месте нахождения бомжей, могут сообщить её по телефонам 8 (35151) 4-46-61, 02.