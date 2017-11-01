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Полицейские Кыштыма проникнут на чердаки и в подвалы в поисках бродяг

Автор: КР от Сегодня, 12:55 Категория: Общество

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А ещё в течение трёх дней, начиная с сегодняшнего, специально созданные группы обследуют леса, дачи и сады и заброшенные здания. Они будут разыскивать лиц без определённого места жительства.

 

Каждого найденного бомжа сфотографируют, снимут отпечатки его пальцев, а затем выяснят, не скрываются ли они от суда и следствия. Также таких людей проверят по  специальным базам, где содержится информация о без вести пропавших.

 

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, ещё одной целью оперативно-профилактического мероприятия «БОМЖ» станет профилактика бродяжничества.         

 

Все, кто владеет какой-либо информацией о месте нахождения бомжей, могут сообщить её по телефонам 8 (35151) 4-46-61, 02.

 

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