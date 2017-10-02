Губернатор Борис Дубровский поручил силовикам взять на контроль ситуацию на рынке автострахования

Автор: КР от Сегодня, 12:45 Категория: Общество

Сегодня на координационном совещании по обеспечению правопорядка при губернаторе Челябинской области обсуждались вопросы по выявлению правонарушений и преступлений в сфере обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

По всей стране отмечается напряжённая обстановка, вызванная распространением мошеннических схем с поддельными полисами ОСАГО. В Главном управлении МВД России по Челябинской области создана специальная рабочая группа, проводятся рейды в муниципалитетах, действуют следственно-оперативные группы, специализирующиеся на раскрытии данных преступлений. В результате принятых мер возбуждено 917 уголовных дел по преступлениям, совершённым в сфере автострахования, окончено производство по 184 делам, 106 злоумышленников привлечены к уголовной ответственности.

Как подчеркнули в ходе совещания руководители правоохранительных органов, такая работа будет продолжена, усилено информирование населения по разъяснению мошеннических схем.

Как уже сообщалось на нашем сайте, недавно следователи озёрской полиции возбудили уголовное дело по фактам мошенничества в сфере автострахования. В течение 2014 и 2015 годов работник фирмы «Авто плюс» продавал поддельные полисы ОСАГО жителям Озёрска и Кыштыма.

На фальшивках значились реквизиты компаний «АльфаСтрахование» и «ВСК». По предварительной информации, мужчина, представлявшийся страховым агентом, совершил 29 фактов мошенничества и 31 раз сбыл поддельные документы.