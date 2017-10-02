Жители Кыштыма сравнили цены на противопростудные препараты в аптеках города

Автор: КР от Сегодня, 15:07 Категория: Общество

Представители местного отделения «Молодой гвардии Единой России» провели традиционный осенний мониторинг стоимости сезонных лекарств. В рамках партийного проекта «Народный контроль» они посетили пять аптечных пунктов нашего города и сравнили цены на 25 наименований препаратов.

Главная цель контролёров – не допустить необоснованного поднятия цен. Все собранные сведения они передали в управление стратегического развития и привлечения инвестиций администрации Кыштымского городского округа.

– Серьёзных нарушений не обнаружено, – сказала сайту «КР» старший экономист этого управления Ирина Крюченкова. – И всё же цены на некоторые лекарства в аптеках заметно разнятся. Так, в одной «Арбидол детский» стоит 137 рублей 80 копеек, а в другой – 182 рубля.

В список проверяемых объектов попали такие аптеки, как «Классика», «Живика» и «Областной аптечный склад». Результаты этой проверки будут переданы координатору проекта «Народный контроль» в Челябинской области Вадиму Воробью.