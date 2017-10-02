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Водитель-инкассатор из Кыштыма признан лучшим стрелком Челябинской области

Автор: КР от Сегодня, 11:21 Категория: Общество

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Сотрудник кассово-инкассаторского центра Евгений Завалий вернулся из Челябинска, где проходили курсы повышения квалификации, с наградой. Он прошёл обучение по специальной, физической, правовой, медицинской и огневой подготовке. В последней дисциплине Евгений и преуспел.

 

Как сказала сайту «КР» сотрудник пресс-службы челябинского отделения Сбербанка Индира Бучельникова, сотрудники инкассации на время и меткость стреляли из пистолета Макарова в движении, из-за укрытия, а также в условиях, приближённых к экстремальным.

 

Евгений Завалий быстрее других поразил самое большое количество мишеней. За это ему вручили грамоту, удостоверение и знак «Отличный стрелок». До него такого звания никто из сотрудников кыштымской инкассации ещё не удостаивался. 

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