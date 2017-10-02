Участковые вручили жителям Кыштыма более двух тысяч своих визиток

Автор: КР от Вчера, 11:14 Категория: Общество

Акция «Ваш участковый» в самом разгаре – она началась 2 октября и продлится до 2 ноября. За две недели кыштымские полицейские посетили 2 759 квартир и домов, проживающим в которых оставили около 2 250 визитных карточек с именами участковых уполномоченных, ответственных за каждый конкретный район, а также их телефонами и адресами опорных пунктов.

Сотрудники полиции раздали кыштымцами листовки с информацией о наиболее распространённых в последнее время видах мошенничеств в сети Интернет и посредством сотовой связи.

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова, в ходе этой акции участковые выявили 39 правонарушений. Они навестили более 400 лиц, стоящих на учёте в органах внутренних дел. Троих привлекли к административной ответственности за то, что их не было дома в положенный час.

Полицейские встретились и с 26 руководителями предприятий и организаций города, обсудив с ними вопросы трудоустройства ранее судимых граждан.

Напомним, сообщить о правонарушениях и преступлениях или подать заявления можно круглосуточно по телефонам 8 (35151) 4-46-61, 02 и по адресу: улица Кр. Звезды, 97.