Житель Кыштыма разом оплатил полмиллиона долга перед банком из страха потерять квартиру

Автор: КР от Вчера, 12:55 Категория: Общество

Житель нашего города задолжал ПАО «Челиндбанк» более двух миллионов рублей. Несколько лет назад он оформил сразу несколько потребительских кредитов. Поначалу исправно гасил проценты и сумму основного долга, но вскоре начались проблемы с бизнесом, и он перестал погашать кредиты.

Руководство Челиндбанка обратилось в суд с иском о взыскании просроченной задолженности.

Как сказала сайту «КР» заместитель начальника городского отдела судебных приставов Ирина Костина, на одну из квартир и действующий бизнес должника наложен арест. Как только однокомнатная квартира была выставлена на торги, он разом внёс в Челиндбанк 500 тысяч рублей.

На первый раз это помогло ему сохранить недвижимость. Однако арест на имущество будет снят только после полного погашения кредитов.