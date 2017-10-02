Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » Житель Кыштыма разом оплатил полмиллиона долга перед банком из страха потерять квартиру

Житель Кыштыма разом оплатил полмиллиона долга перед банком из страха потерять квартиру

Автор: КР от Вчера, 12:55 Категория: Общество

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Житель нашего города задолжал ПАО «Челиндбанк» более двух миллионов рублей. Несколько лет назад он оформил сразу несколько потребительских кредитов. Поначалу исправно гасил проценты и сумму основного долга, но вскоре начались проблемы с бизнесом, и он перестал погашать кредиты.

 

Руководство Челиндбанка обратилось в суд с иском о взыскании просроченной задолженности.

 

Как сказала сайту «КР» заместитель начальника городского отдела судебных приставов Ирина Костина, на одну из квартир и действующий бизнес должника наложен арест. Как только однокомнатная квартира была выставлена на торги, он разом внёс в Челиндбанк 500 тысяч рублей.

 

На первый раз это помогло ему сохранить недвижимость. Однако арест на имущество будет снят только после полного погашения кредитов.

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter