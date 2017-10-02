В Кыштыме вынесен приговор пенсионерке, заминировавшей универмаг

Автор: КР от Вчера, 10:27 Категория: Общество

В Кыштымском городском суде рассмотрено уголовное дело в отношении 64-летней жительницы нашего города. Она обвинялась в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Как сообщалось на нашем сайте, 1 сентября подвыпившая женщина позвонила в полицию и сказала, что в здании универмага находится бомба. На место выехали все службы экстренного реагирования. В поисках взрывного устройства была задействована специально обученная служебная собака из Озёрска. Никакой угрозы не обнаружено.

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь городского суда Дарья Фирсова, в судебном процессе жительница Кыштыма признала свою вину. Учитывая её раскаяние и то, что ранее к уголовной ответственности она не привлекалась, суд назначил ей наказание в виде 360 часов обязательных работ.

Приговор пока не вступил в законную силу.