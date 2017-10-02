Жителей Кыштыма призывают сдавать оружие в обмен на свободу

Автор: КР от Вчера, 12:30 Категория: Общество

C сегодняшнего дня и в течение недели на территории Кыштымского городского округа будет проходить оперативно-профилактическое мероприятие «Арсенал». Полицейские сконцентрируют своё внимание на раскрытии преступлений с применением огнестрельного оружия, выявлении фактов его незаконного хранения.

– Напоминаем, что хранение незарегистрированного оружия влечет за собой административную и уголовную ответственность, – сказала сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Светлана Дятлова. – Добровольная сдача найденного или не принадлежащего гражданину на законных основаниях оружия освобождает его от ответственности.

С начала года полицейские изъяли в Кыштыме один самодельный обрез, два гладкоствольных ружья и столько же газовых пистолетов. В добровольном же порядке кыштымцы сдали пять единиц гладкоствольного оружия, три травматических пистолета и восемь – газовых. За это они получили денежные вознаграждения на общую сумму в 54 тысячи рублей.

Все средства, выделенные на эти цели, уже израсходованы. Тех, кто незаконно хранит оружие дома, за его добровольную сдачу в полицию освободят от административного или уголовного наказания.