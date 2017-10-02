Жителю Кыштыма грозит уголовная ответственность за миллионные долги перед своими детьми

Автор: КР от Сегодня, 13:52 Категория: Общество

Кыштымским судебным приставам удалось найти злостного должника, который уже пять лет уклоняется от уплаты алиментов. От разных браков у него остались двое детей, сейчас они уже школьники.

Бывшие жёны подали на алименты, но ни одна из них за всё это время так и не получила на содержание детей ни рубля. Нерадивый отец официально нигде не работает, в собственности у него тоже ничего нет. Однако известно, что вместе с новой женой он ведёт бизнес.

– Каждому из детей молодой человек задолжал по полтора миллиона рублей, и долг продолжает расти, – сказала сайту «КР» начальник городского отдела судебных приставов Елена Кенибас. – По решению суда за неуплату алиментов он уже находился десять суток под административным арестом. Но это его не вразумило.

Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по статье 157 – «Неуплата средств на содержание детей». Эта статья предусматривает наказание вплоть до реального лишения свободы.