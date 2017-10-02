Почётный гражданин Кыштыма Виктор Пичугов оплатил ремонт дороги в родном посёлке

Автор: КР от Вчера, 10:37 Категория: Общество

Московский бизнесмен Виктор Пичугов выделил два миллиона рублей на асфальтирование улицы Строителей в родном посёлке Тайгинка.

Как сказал сайту «КР» директор предприятия «Джей Ви Пи – Урал» Павел Чистоедов, Виктор Александрович поставил в известность губернатора Челябинской области Бориса Дубровского о своём намерении отремонтировать дорожное полотно во время недавнего визита главы региона в Кыштым.

Длина улицы Строителей – 880 метров, её общая площадь – 4 400 квадратных метров. Половину работ, по договорённости, должна выполнить администрация Кыштымского округа. Однако пока на средства Пичугова заасфальтирован лишь один участок дороги от улицы Мира до железнодорожного переезда. Ширина улицы на этом отрезке варьируется от пяти до девяти метров.

Кроме укладки асфальта работники челябинской фирмы «Альфа Строй» отсыпали обочины, а также сделали дренаж в топком месте. Для этого они вскрыли дорогу, выкопали яму глубиной в два метра, уложили в неё скальный камень и закатали асфальтом.