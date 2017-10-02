Лидер молодёжной палаты из Кыштыма будет работать на Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Сочи

Автор: КР от Вчера, 16:12 Категория: Общество

Председатель кыштымской общественной молодёжной палаты при Собрании депутатов Ксения Чечуткова вошла в состав 50 волонтёров Челябинской области, которые отправились на черноморское побережье. Туда после участия 14 октября в параде-карнавале в Москве прибудут 20 тысяч юношей и девушек более чем из 180 стран мира.

– Нас разместили в городе-отеле «Бархатные сезоны», – сказала сайту «КР» Ксения Чечуткова. – Сегодня я приступила к функциональному обучению. Я буду отвечать за управление потоками в зоне аккредитации, а значит, увижу всех участников и смогу с ними пообщаться.

А в свободное от работы время волонтёр из Кыштыма сможет посещать все фестивальные мероприятия. Ей, как и её коллегам, уже выдали экипировку – футболку, свитер, тёплую жилетку, ветровку, бейсболку, сумку.

Каждому из волонтёров вручили такие смартфоны с символикой фестиваля и симкарты с одной тысячей бесплатных минут для звонков по всей России.