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Лидер молодёжной палаты из Кыштыма будет работать на Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Сочи

Автор: КР от Вчера, 16:12 Категория: Общество

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Председатель кыштымской общественной молодёжной палаты при Собрании депутатов Ксения Чечуткова вошла в состав 50 волонтёров Челябинской области, которые отправились на черноморское побережье. Туда после участия 14 октября в параде-карнавале в Москве прибудут 20 тысяч юношей и девушек более чем из 180 стран мира.

 

–  Нас разместили в городе-отеле «Бархатные сезоны», – сказала сайту «КР» Ксения Чечуткова. – Сегодня я приступила к функциональному обучению. Я буду отвечать за управление потоками в зоне аккредитации, а значит, увижу всех участников и смогу с ними пообщаться.

 

 

А в свободное от работы время волонтёр из Кыштыма сможет посещать все фестивальные мероприятия. Ей, как и её коллегам, уже выдали экипировку – футболку, свитер, тёплую жилетку, ветровку, бейсболку, сумку.

 

Каждому из волонтёров вручили такие смартфоны с символикой фестиваля и симкарты с одной тысячей бесплатных минут для звонков по всей России.

 

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