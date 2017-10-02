Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » Найденные в Сугомакской пещере под Кыштымом иконы отвезли в храм

Найденные в Сугомакской пещере под Кыштымом иконы отвезли в храм

Автор: КР от Вчера, 14:32 Категория: Общество

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

 

Как уже сообщалось на нашем сайте, вчера днём жители Кыштыма обнаружили, что первый грот Сугомакской пещеры буквально уставлен иконами. Этим фактом тут же заинтересовалась администрация Кыштымского городского округа. К природоохранному памятнику регионального значения выехали её представители.

 

 

Сотрудники комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды осмотрели пещерный грот. На каменном выступе слева от его входа был обустроен импровизированный алтарь. На камне, покрытом светлой тканью, стояла икона с изображением Иисуса Христа, здесь же находились крест и две красные тонкие свечи, воткнутые в коробку с землёй.

 

 

Никаких следов вандализма они не обнаружили. Ничего подозрительного не нашли и прибывшие туда полицейские. Сотрудники кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области помогли чиновникам снять три иконы, размещённые высоко в расщелинах.

 

 

Сегодня три написанные на деревянных досках иконы и ещё пять-шесть вырезанных из православных календарей и наклеенных на картон ликов святых передали отцу Михаилу (Чиркову) в церковь Рождества Христова. По его словам, никакой художественной ценности они не представляют.

 

– Ни один православный священнослужитель нашего города никаких действий в Сугомакской пещере не проводил – все мы относимся к ней как к памятнику природы, – добавил отец Михаил. – Существует такое понятие, как каноническая территория – без разрешения руководства епархии никаких публичных акций мы проводить не имеем права, не говоря уже о том, чтобы бросать там иконы.

 

 

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter