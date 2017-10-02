Найденные в Сугомакской пещере под Кыштымом иконы отвезли в храм

Автор: КР от Вчера, 14:32 Категория: Общество

Как уже сообщалось на нашем сайте, вчера днём жители Кыштыма обнаружили, что первый грот Сугомакской пещеры буквально уставлен иконами. Этим фактом тут же заинтересовалась администрация Кыштымского городского округа. К природоохранному памятнику регионального значения выехали её представители.

Сотрудники комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды осмотрели пещерный грот. На каменном выступе слева от его входа был обустроен импровизированный алтарь. На камне, покрытом светлой тканью, стояла икона с изображением Иисуса Христа, здесь же находились крест и две красные тонкие свечи, воткнутые в коробку с землёй.

Никаких следов вандализма они не обнаружили. Ничего подозрительного не нашли и прибывшие туда полицейские. Сотрудники кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области помогли чиновникам снять три иконы, размещённые высоко в расщелинах.

Сегодня три написанные на деревянных досках иконы и ещё пять-шесть вырезанных из православных календарей и наклеенных на картон ликов святых передали отцу Михаилу (Чиркову) в церковь Рождества Христова. По его словам, никакой художественной ценности они не представляют.

– Ни один православный священнослужитель нашего города никаких действий в Сугомакской пещере не проводил – все мы относимся к ней как к памятнику природы, – добавил отец Михаил. – Существует такое понятие, как каноническая территория – без разрешения руководства епархии никаких публичных акций мы проводить не имеем права, не говоря уже о том, чтобы бросать там иконы.