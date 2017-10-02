В Кыштыме впервые состоится форум рабочей молодёжи

Автор: КР от Вчера, 11:57 Категория: Общество

Он пройдёт в пятницу, 27 октября, в бизнес-центре многофункционального центра. Организаторы форума – региональное министерство образования и отдел по делам молодёжи администрации Кыштымского городского округа.

Ожидается, что в нём примут участие более полусотни человек в возрасте от 18 до 35 лет. Речь идёт о работниках Кыштымского медеэлектролитного завода, машиностроительного объединения, радиозавода, а также представителях образования и медицины.

Форум откроет глава Кыштымкого округа Людмила Шеболаева. В диалоге с ней будут обсуждаться актуальные вопросы качества жизни работающей молодёжи. Представители градообразующих предприятий представят презентации с информацией о том, как у них реализуется молодёжная политика.

Как сказала сайту «КР» начальник отдела по делам молодёжи Анастасия Табакова, после этого бизнес-тренер Артём Алексеев, специально приглашённый из Челябинска, проведёт тренинг по самоменеджменту и финансовому менеджменту.

На форуме будет рассказано и о возможности участия рабочей молодёжи в различных проектах региона и страны. Завершится встреча принятием резолюции. Каждый её участник получит сертификат.

Зарегистрироваться для участия в этом форуме можно на сайте «Молодёжь России» не позднее 20 октября. Подробности по телефону 8 (35151) 4-29-13.