Жительница Кыштыма обнаружила в Сугомакской пещере целую коллекцию икон

Автор: КР от Сегодня, 17:03 Категория: Общество

Фото Эллены Галицковой

Сегодня днём Эллена Галицкова вместе с мужем и ребёнком отправилась на прогулку по Сугомакской поляне. Семья решила заглянуть и в одноимённую пещеру. Увиденное там их поразило.

– По пещере расставлено несколько икон, в том числе и старинных, – сказала сайту «КР» Галицкова. – Основная их часть – на скале при входе слева. На неё повешена белая ткань. А рядом в коробку из-под конфет была насыпана земля, в которую воткнуты две свечки.

Сделать фото внутри грота молодая женщина не успела – её ребёнок сильно испугался. Но одна икона, вставленная в расщелину пещеры, всё-таки попала в кадр.

Ни в комитете природных ресурсов и окружающей среды, ни в кыштымском Центре развития туризма о странном появлении церковных атрибутов в Сугомакской пещере ничего не знают.

По словам настоятеля Духосошествиевской церкви отца Константина, на первый взгляд, никаких оккультных действий в том, что кто-то разместил в гроте иконы и свечи, не усматривается. Изображения святых можно, перекрестившись и помолившись, собрать в сумку и отвезти в любой храм.