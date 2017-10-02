Внимание! На сайте начат прием оплаты за подписку на газету «Кыштымский рабочий» с помощью банковских карт и электронных платежных систем. Подписку можно оформить здесь. Уважаемые посетители. На сайте реализована авторизация через социальные сети. Нажмите «Вход» и выберите иконку своей сети.

» » Жительница Кыштыма обнаружила в Сугомакской пещере целую коллекцию икон

Жительница Кыштыма обнаружила в Сугомакской пещере целую коллекцию икон

Автор: КР от Сегодня, 17:03 Категория: Общество

  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Фото Эллены Галицковой

 

Сегодня днём Эллена Галицкова вместе с мужем и ребёнком отправилась на прогулку по Сугомакской поляне. Семья решила заглянуть и в одноимённую пещеру. Увиденное там их поразило.

 

– По пещере расставлено несколько икон, в том числе и старинных, – сказала сайту «КР» Галицкова. – Основная их часть – на скале при входе слева. На неё повешена белая ткань. А рядом в коробку из-под конфет была насыпана земля, в которую воткнуты две свечки.

 

Сделать фото внутри грота молодая женщина не успела – её ребёнок сильно испугался. Но одна икона, вставленная в расщелину пещеры, всё-таки попала в кадр.

 

Ни в комитете природных ресурсов и окружающей среды, ни в кыштымском Центре развития туризма о странном появлении церковных атрибутов в Сугомакской пещере ничего не знают.

 

По словам настоятеля Духосошествиевской церкви отца Константина, на первый взгляд, никаких оккультных действий в том, что кто-то разместил в гроте иконы и свечи, не усматривается. Изображения святых можно, перекрестившись и помолившись, собрать в сумку и отвезти в любой храм.

Комментарии:

Добавить

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter