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» » Жительница Кыштыма продала автомобиль своего умершего мужа, чтобы он не достался другим наследникам

Жительница Кыштыма продала автомобиль своего умершего мужа, чтобы он не достался другим наследникам

Автор: КР от Сегодня, 10:19 Категория: Общество

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Цинизм этой истории ещё и в том, что старенькую иномарку женщина продала не кому-либо другому, а своему новому избраннику. Вскоре они перепродали автомобиль другому покупателю, выручив порядка ста тысяч рублей.

 

И это при том, что у покойного от первого брака остались дети. И по закону они вполне могли претендовать на наследство. Разумеется, делиться деньгами от продажи авто вдова ни с кем не стала.

 

– Её деяния подпадают под часть вторую статьи 159 Уголовного кодекса, – пояснил сайту «КР» и. о. прокурора города Кыштыма Константин Паутов. – За мошенничество с причинением значительного ущерба обвиняемой грозит штраф до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до пяти лет.

 

Уголовное дело направлено в Кыштымский городской суд.

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