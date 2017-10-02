Жительница Кыштыма продала автомобиль своего умершего мужа, чтобы он не достался другим наследникам
Автор: КР от Сегодня, 10:19 Категория: Общество
Цинизм этой истории ещё и в том, что старенькую иномарку женщина продала не кому-либо другому, а своему новому избраннику. Вскоре они перепродали автомобиль другому покупателю, выручив порядка ста тысяч рублей.
И это при том, что у покойного от первого брака остались дети. И по закону они вполне могли претендовать на наследство. Разумеется, делиться деньгами от продажи авто вдова ни с кем не стала.
– Её деяния подпадают под часть вторую статьи 159 Уголовного кодекса, – пояснил сайту «КР» и. о. прокурора города Кыштыма Константин Паутов. – За мошенничество с причинением значительного ущерба обвиняемой грозит штраф до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до пяти лет.
Уголовное дело направлено в Кыштымский городской суд.