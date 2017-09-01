В Кыштыме состоялся очередной разговор с властью

Автор: КР от Сегодня, 09:44 Категория: Общество

Вчера глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева отвечала на вопросы кыштымцев по традиционной ежемесячной горячей линии «Разговор с властью». По инициативе и в стенах редакции «Кыштымский рабочий» она проводится с 1999 года. С 17 до 18 часов по указанному номеру телефона поступило 16 звонков от жителей округа.

Главе жаловались на грязные салоны маршруток, ей задавали вопросы, как перевести ребёнка из одного детского сада в другой, какие сроки газификации частного сектора…

Но чаще всего Людмиле Александровне пришлось объяснять, почему подача теплоносителя в отдельные дома подаётся с запозданием. Так, по данным на вчерашний день, из 344 многоквартирных домов к теплу подключены только 236. Полностью этот процесс завершится до 1 октября.

Одна из жителей Кыштыма попросила обратить внимание на состояние мостика через речку Кыштымку возле Центрального рынка. По её словам, мост разрушается. А на днях вандалы раскурочили перила, и сейчас ходить по мостику небезопасно.

«Разговор с властью» – это своеобразный заочный приём граждан. Как и на очном приёме главы округа. По каждой жалобе заводится карточка, назначаются ответственные и исполнители.