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В Кыштым этапируют вора в законе

Автор: КР от Вчера, 13:03 Категория: Общество

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Ахмед Шалинский (на фото слева) в ИК-1 Владикавказа в 2013 году. 

Фото с сайта primecrime.ru 

 

Ожидается, что на этой неделе в исправительную колонию № 10, расположенную в черте нашего города, доставят криминального авторитета – 36-летнего Ахмеда Шалинского. Его настоящая фамилия – Домбаев.

 

Как сообщается на сайте primecrime.ru, уроженца чеченского города Шали сотрудники уголовного розыска задержали в октябре 2009 года в самом центре Москвы, где он и два его земляка устроили перестрелку, пытаясь ограбить владельца дорогого внедорожника.

 

В отношении него завели дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса РФ – «Разбой, совершённый группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия». Суд вынес ему приговор в виде лишения свободы на десять лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

 

 Фото с сайта primecrime.ru

 

За восемь лет заключения преступник поменял несколько тюрем и следственных изоляторов. Сидел во Владикавказе, Александрии, Соль-Илецке, Ельце, Пирсах, Ростове-на-Дону, Самаре, Оренбурге, Махачкале. На этой неделе его этапировали из Архангельской области на Южный Урал.

 

Ахмед Шалинский (на фото слева) в ИК-1 Владикавказа в 2013 году. 

Фото с сайта primecrime.ru. 

 

Сейчас Шалинский находится в челябинском СИЗО-3, но в ближайшее время его отправят в кыштымскую колонию строгого режима. Он коронован воровской средой дважды – в 2012 и 2013 годах. Как сообщает сайт ura.ru, вслед за вором в законе в наш регион потянулись его сподвижники из числа криминальных авторитетов.

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  • Гость Наталья

  • Вчера, 13:43
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И ни стыда, ни СОВЕСТИ!!!!
 
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Редакция Кыштымского рабочего зачётно прогнулась перед вором в законе и опубликовала его летопись с портфолио, можете записываться на аудиенцию... 
 
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