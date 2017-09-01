Поисково-спасательный отряд в Кыштыме будет укладываться в нормативные три минуты для выезда

Автор: КР от Вчера, 11:26 Категория: Общество

Прежнее помещение, где располагался отряд, находилось в цокольном помещении жилого дома на улице Юлии Ичёвой, а гаражные боксы – за Домом быта на улице Ленина. Спасатели теряли драгоценные минуты, пока в ночное время добегали до машин. Теперь всё сосредоточено в одном месте, и они в любое время могут выехать по вызову в нормативные три минуты.

В июле 2015 года на месте, отведённом муниципалитет под строительство, побывал губернатор Борис Дубровский. После ходатайства заместителя губернатора Олега Климова, по распоряжению главы региона областной бюджет выделил на строительство здания из сэндвич-панелей 12 миллионов рублей. Стройка завершилась за пять месяцев.

На берегу пруда оборудован пирс. В летнее время здесь будет «парковаться» катер. Случись беда с купальщиками, он оперативно доставит спасателей до любой точки Верхне-Кыштымского пруда, а также до озёр Плёсо, Тёмное или даже Тайги. Экономится до 30 минут времени в сравнении с выездом на машине с резиновой лодкой, которую ещё накачать надо.

В следующем году будет закончено благоустройство дворовой территории здания, где разместятся спортивный и тренажёрный городки, а также тренажёры для кинологического расчёта. Сейчас отряд имеет аттестованную поисковую собаку породы лабрадор.

Кыштымский отряд существует 19 лет. За эти годы спасателями было проведено более 4850 выездов различного характера, в ходе которых спасено более 1060 жизней.