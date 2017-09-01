В Кыштыме суд отправил одного из двух близнецов в центр временного содержания, на очереди – второй
Автор: КР от Сегодня, 10:26 Категория: Общество
Кыштымский городской суд вынес решение о направлении 12-летнего ученика коррекционной школы в центр временного содержания детей и подростков в Челябинске. Несовершеннолетнему придётся провести в спецучреждении один месяц. Такую вынужденную меру инспекторы отдела по делам несовершеннолетних полиции предприняли после того, как подросток совершил не одну кражу и грабёж.
Как уже сообщалось на сайте «КР», летом два 12-летних брата, которых мать воспитывает в одиночку, и их товарищ-ровесник из третьей школы обокрали отдел игрушек на Центральном рынке. В мае они же ограбили нищенку возле бывшего Дома быта.
– Братья состоят на учёте в отделе по делам несовершеннолетних с прошлого года, – говорит начальник отдела Любовь Павлюк. – На их счету не только кражи и грабёж. Оба были замечены и в употреблении алкоголя.
Сегодня в суде будет решаться вопрос о направлении в центр временного содержания одного из них. А через неделю такое же ходатайство, вероятнее всего, будет удовлетворено и в отношении их приятеля. Каждому из этой троицы предстоит провести вдали от дома по одному месяцу.
Если подростки и после этого будут замечены в правонарушениях, их могут отправить в спецшколу закрытого типа на срок до одного года.